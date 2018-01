Atlético-MG empolgado com a torcida O principal reforço do Atlético Mineiro para a partida deste domingo, às 18h10, no Mineirão, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro, estará na arquibancada do estádio. O clube mineiro conseguiu junto ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reduzir pela metade a punição imposta pela invasão de campo de um torcedor no jogo contra o Vasco, no dia 14 de agosto. Com isso, a torcida poderá assistir à partida. "Essa foi uma ótima notícia, o jogo no Mineirão e com a presença dos nossos torcedores", comemorou o técnico Marco Aurélio. Depois da derrota para o Botafogo, em casa - mas sem a presença de seus torcedores -, na última rodada, o Atlético necessita da vitória para tentar escapar da zona de rebaixamento. Há 19 rodadas, o time mineiro permanece entre os quatro últimos colocados. Em 25 jogos soma apenas 25 pontos. Contra o Santos, Marco Aurélio não poderá contar com três titulares, suspensos pelo terceiro cartão amarelo: o volante Zé Antônio, o meia Fábio Baiano e o zagueiro Leandro Castan. O treinador escalou Henrique na vaga de Castan e vai manter o esquema com três zagueiros. Lima e Cáceres completam o trio defensivo. No meio-campo, Marco Aurélio decidiu promover a estréia de dois novos contratados, que até recentemente defendiam os times baianos rebaixados à Série C. O volante Vinícius, ex-Vitória, entra no lugar de Zé Antônio e o atacante Uéslei, ex-Bahia, será improvisado na vaga de Fábio Baiano.