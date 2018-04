Atlético-MG empresta atacante Kléber ao Marítimo

Kléber foi revelado pelo Atlético Mineiro e teve algumas oportunidades no time principal no Campeonato Brasileiro deste ano, mas ficou sem espaço após a contratação do atacante colombiano Rentería e de Pedro Oldoni.

Ainda nesta segunda-feira, o Atlético Mineiro revelou em nota oficial que está próximo de contratar o zagueiro Jorge Luiz, que estava no Suwon Bluewings, da Coréia do Sul. O jogador deve chegar nos próximos dias em Belo Horizonte para realizar exames médicos.

O zagueiro de 27 anos defendeu o Vasco de 2006 a 2008, quando foi para o Paços de Ferreira, de Portugal. No ano seguinte, transferiu-se para o Suwon Bluewings.