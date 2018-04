Atlético-MG encara jogo com Botafogo como 'decisão'

Uma das maiores revelações do Atlético-MG nos últimos anos, Bernard é peça um fundamental para ajudar o time a se livrar do rebaixamento. O meia, eleito melhor jogador da Copa BH deste ano - no qual o Atlético-MG foi campeão -, sabe da importância da vitória neste fim de semana. "É um momento de decisão, um jogo muito importante, contra uma equipe muito qualificada. Então, o apoio da torcida será novamente muito importante para nos ajudar nessa batalha, que será muito difícil. Estamos cientes da nossa responsabilidade e temos que fazer o nosso jogo para tentar conquistar esses três pontos", comentou o jogador, que vai atuar mais adiantado do que sua posição de origem, como segundo ou terceiro homem de ataque.

Outro que comenta a importância do jogo deste domingo para o Atlético-MG é o volante Fillipe Soutto: "É um jogo para ser estudado, pensado e encarado como uma decisão. Então, a ansiedade é controlada na base da conversa e da concentração", observou o jovem meio-campista atleticano, de 20 anos.

"Independente de ser contra o Botafogo, é importante que o Atlético vença o jogo para tentar colher os frutos de tudo que a gente veio plantando neste segundo turno e não deixe para depois", concluiu o volante, outro dos pilares da equipe que faz, até aqui, a oitava melhor campanha do returno, à frente do próprio Botafogo, por exemplo.