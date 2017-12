Atlético-MG encara nova ?decisão? Em mais uma decisão na briga contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG enfrenta neste sábado o Figueirense, às 16h, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 43ª rodada da competição. O Galo ocupa a 22ª colocação, com 46 pontos. Na rodada passada, o time mineiro perdeu para o Paraná, por 1 a 0, e uma nova derrota deixará a equipe mineira bem próxima da Segunda Divisão. Por isso, o técnico Mário Sérgio já admite que o Atlético vai para o "tudo ou nada" diante da equipe catarinense. A novidade no time alvinegro é a volta de Márcio Santos no ataque e Wagner na lateral-direita. "A entrada do Márcio Santos tornará o time mais ofensivo, mas sabemos que vamos correr riscos. Só que o momento é de fazer isso, não há outra alternativa. Já o Wagner deixará o time mais veloz e será uma boa opção para o ataque", observou o treinador atleticano. Mário Sérgio não poderá contar com o zagueiro titular André Luiz, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). No seu lugar entra o jovem Thiago Junio, que formará a dupla de zaga com Adriano.