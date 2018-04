Atlético-MG encara o Corinthians cheio de desfalques O Atlético Mineiro entra em campo desfigurado neste domingo contra o Corinthians, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partir das 16 horas, no Pacaembu, o time mineiro busca a sua 5.ª vitória como visitante na competição. Mas sem poder contar com nada menos do que seis titulares, o técnico Celso Roth precisou quebrar a cabeça para escalar o time, que soma 32 pontos e tenta se manter no encalço do líder Palmeiras.