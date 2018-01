Atlético-MG encara o embalado Grêmio para reassumir a liderança

Preocupado em se manter na liderança do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro recebe o embalado Grêmio nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 18.ª rodada. Depois de um empate sem gols diante do Goiás, o time alvinegro tenta reagir e vencer o adversário que vem de uma goleada histórica por 5 a 0 sobre o arquirrival Internacional.

Para isso, contará com o apoio em peso da torcida, que deve lotar o estádio. "É um adversário difícil, com uma vitória que conseguiu no clássico, que dá moral. Eles vão vir animados, mas a gente vai ter a torcida a nosso favor, nosso campo, nosso gramado, vai ter tudo em condições favoráveis para fazer um grande jogo", declarou o zagueiro Leonardo Silva.

A principal novidade para a partida será o retorno do atacante Lucas Pratto, poupado do último jogo por causa de um edema na coxa direita. O argentino treinou normalmente durante a semana e vai jogar. Já o atacante Luan foi relacionado e deve começar a partida na reserva.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em compensação, a equipe mineira não poderá contar com o meia Giovanni Augusto. Com fadiga muscular, o jogador foi vetado pelo departamento médico e ficou fora da lista de 23 jogadores chamados por Levir Culpi para a partida.