Atlético-MG encara Santos para seguir na luta por título

Veja também:

Luxemburgo muda o esquema no Santos para reagir

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O jogo poderá marcar a estreia do meia Ricardinho, que foi relacionado pelo técnico Celso Roth e ficará no banco de reservas. O treinador, durante a semana, chegou a testar um esquema com três atacantes, mas manterá o time no 4-4-2. "Nós temos uma maneira de jogar", ressaltou. "Ter três atacante não significa atacar".

Roth observou que as experiências durante a semana servirão para a importante partida. "Tivemos a oportunidade de trabalhar uma semana, fazer alguns testes, com praticamente todos os jogadores à disposição, o que é bom, fortifica o grupo", afirmou. "Temos que superar as nossas dificuldades e as dificuldades impostas pelo Santos".

No ataque, a novidade é que Éder Luís deverá retornar ao time titular no lugar do colombiano Rentería. Sobre Ricardinho, o técnico disse apenas que a probabilidade de que ele participe do jogo "é real".

Com 41 pontos, o Atlético terminou a rodada passada na 5.ª posição. Em caso de vitória e da combinação de resultados, o time alvinegro pode subir até três posições na tabela de classificação.