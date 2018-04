Atlético-MG encerra novela e Guilherme renova até o fim do ano

A indefinição sobre a permanência do meia Guilherme no Atlético Mineiro enfim chegou ao fim. Nesta terça-feira, o clube de Belo Horizonte anunciou que acertou a renovação do contrato do jogador, que ainda não entrou em campo nesta temporada por causa de uma lesão, até dezembro deste ano.

Contratado pelo Atlético-MG em março de 2011, Guilherme chegou ao clube sob grande expectativa e tratado como um "presente" - o aniversário do time é em 25 de março, exatamente a data em que o reforço foi apresentado, anunciado dias antes pelo então presidente Alexandre Kalil.

Dede então, porém, Guilherme oscilou. O jogador foi importante para as conquistas do títulos do Campeonato Mineiro de 2012 - também foi campeão em 2013 -, da Copa do Brasil de 2014 e da Copa Libertadores de 2013, mas também ficou diversas vezes afastado dos gramados por contusões. No total, Guilherme já disputou 130 partidas pelo Atlético-MG, com 26 gols marcados.

O contrato de Guilherme com o Atlético-MG se encerraria nesta quarta-feira. A negociação para a renovação do acordo se arrastou pelas últimas semanas, mas enfim foi encerrada, com a ampliação do vínculo até o fim de 2015. No momento, ele está em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa direita e logo deve estar à disposição do técnico Levir Culpi.