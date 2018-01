Atlético-MG enfrenta Caldense amanhã O Atlético-MG terá três desfaques e nenhuma novidade, nesta quinta-feira à noite, no Mineirão, contra a Caldense - campeã do Estadual deste ano, do qual não participaram os três times da capital -, na abertura do Supercampeonato Mineiro. O torneio, que será iniciado oficialmente com a preliminar da partida do Alvinegro, entre América-MG e Mamoré, terá ainda o Cruzeiro e será disputado no sistema de pontos corridos, em turno único e em cinco rodadas, todas elas no Mineirão, até o dia 30 de maio. O técnico atleticano Levir Culpi faz uma modificação de ordem tática em relação à equipe desclassificada das semifinais das Copas do Brasil e Sul-Minas: abandona o esquema 3-5-2 e aplica o tradicional 4-4-2. Embora o goleiro Eduardo tenha sido contratado junto do Bangu-RJ, Milagres continua titular da posição, já que o reforço só poderá estrear após o campeonato fluminense e Velloso está em tratamento médico, com volta prevista apenas para o fim do ano. Depois do meia Bruno, foi a vez, nesta quarta-feira, do veterano zagueiro Marcelo Djian, de 35 anos, pedir dispensa do Alvinegro. Com isso, o setor terá apenas o uruguaio Gutierrez e o ex-meia Edgar. O também defensor Erlon, que era reserva, estará no no meio de campo, em substituição a Gilberto Silva, integrado à seleção brasileira. Ele forma a dupla de volantes com Bosco. Mancini e Rubens Junior serão os laterais e Guilherme e Marques jogam na frente, auxiliados por Djair e Rodrigo, na armação.