Atlético-MG entra em regime de concentração no domingo Depois de retornar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG tem como principal objetivo para o primeiro semestre deste ano conquistar o título do Campeonato Mineiro. Para que isso aconteça, o grupo entrará a partir do próximo domingo em regime de concentração, dentro da Cidade do Galo. "Essa forma de trabalho aumenta a motivação dos jogadores", contou o preparador físico Manoel Santos. "Assim, o grupo aumenta o rendimento dentro de campo." Durante todo o regime de concentração, o técnico Levir Culpi realizará trabalhos com bola para que os jogadores recuperem o ritmo e o entrosamento." Para o meia Márcio, o título estadual deixará os torcedores confiantes e dará tranqüilidade para o grupo no Campeonato Brasileiro. "Essa é uma competição que o Atlético não conquista há seis anos. Sabemos da responsabilidade que é disputar o torneio estadual. Por isso, temos de nos concentrar." O Atlético estréia no Campeonato Mineiro no dia 21 deste mês, contra o Villa Nova, no Mineirão.