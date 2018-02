Atlético-MG espera acordo com Besiktas para ter Ricardinho

A diretoria do Atlético Mineiro confirmou o interesse na contratação do meia Ricardinho, mas disse que vai esperar o aval do Besiktas, seu atual clube, na Turquia, para continuar a negociação com o atleta, que já passou por Corinthians, São Paulo e Santos. "Normalmente o primeiro contato é feito com o clube que detém os direitos do jogador e foi isso que aconteceu no caso do Ricardinho", afirmou nesta quinta o diretor de Futebol do clube, Beto Arantes. Depois do acerto com o veterano Marques, a chegada de Ricardinho seria mais um reforço de peso para o Atlético no ano de seu centenário. Segundo a diretoria, já houve um contato com o atleta, que se disse "honrado" pela chance de jogar no futebol mineiro. Ricardinho chegou ao Besiktas no meio de 2006, depois de encerrar sua segunda passagem pelo Corinthians, e conquistou pelo clube o título da Copa da Turquia de 2007. Nesta temporada, o Besiktas fracassou em seu principal torneio, a Liga dos Campeões - acabou em último lugar em seu grupo e não se classificou nem para o restante da Copa da Uefa. Além de Ricardinho, a diretoria do Atlético sonha com o argentino Gallardo, que está no Paris Saint-Germain, e espera acertar até a próxima semana o patrocinador - a MRV pode renovar seu contrato, mas a Fiat também estaria interessada num acordo.