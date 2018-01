Atlético-MG espera resposta de Júnior Depois de perder Geninho para o Corinthians, a diretoria do Atlético-MG espera anunciar amanhã o ex-lateral-esquerdo do Flamengo e da Seleção Brasileira, Júnior, como o novo treinador do clube mineiro. O ex-jogador foi convidado para dirigir o Galo e deverá dar uma resposta nesta quinta-feira ao presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Kalil. Atualmente comentarista do canal à cabo Sportv, Júnior dirigiu uma equipe pela última vez em 1997, quando foi técnico do Flamengo. Vários nomes vêm sendo cogitados para assumir o lugar deixado por Geninho, entre eles o campeão mundial pela seleção argentina, César Luis Menotti, Péricles Chamusca, Vadão, Celso Roth e Mário Sérgio.