Atlético-MG estréia 2 reforços amanhã O técnico Levir Culpi confirmou a estréia do lateral Rubens Júnior, ex-Porto, e do zagueiro uruguaio Gutierrez, ex-River Plate (Uruguai), no time do Atlético-MG que enfrenta o Joinville nesta quinta-feira, no Mineirão, pela Copa Sul-Minas. Os dois tiveram a documentação regularizada na CBF e já ganham a vaga de titular na equipe mineira, que precisa da vitória para continuar com chances de classificação. Empolgado com as três vitórias seguidas do Atlético - duas na Sul-Minas e a outra contra o Sport (3 a 0), pela Copa do Brasil -, Levir Culpi deve armar o time no esquema 3-5-2. Dessa forma, Marcelo Djian e Edgar, que cumpriram suspensão e não enfrentaram o América na última rodada, reassumem suas funções e terão o reforço de Gutierrez na defesa. Rubens Júnior será o ala pela esquerda e o meia Bosco atuará na direita. No meio, Gilberto Silva e Djair fazem a marcação e Rodrigo cuida da armação das jogadas. Na frente, a dupla Guilherme e Marques. Para Gilberto Silva, também da seleção brasileira, a tática com três zagueiros, sendo um deles o líbero, foi muito bem assimilada pelos jogadores, sobretudo na goleada sobre o Sport, e a expectativa é de mais um resultado positivo. "Nesse esquema todos nós temos que nos empenhar para não descuidar da marcação e, pelos treinos, estamos bem adaptados", disse.