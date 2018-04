Atlético-MG estréia na Copa Sul-Minas O Atlético-MG faz sua estréia na Copa Sul-Minas neste sábado à tarde, no Independência, em Belo Horizonte, contra o Figueirense, do técnico Cabralzinho, com a mesma base que terminou o Brasileiro do ano passado entre os quatro primeiros colocados. As únicas novidades na equipe comandada pelo técnico Levir Culpi devem ser o lateral-esquerdo Jefferson, transferido do Bahia, e o meia-atacante Rodrigo, que veio do Botafogo. Levir entende que a manutenção no grupo de jogadores importantes, como o goleiro Velloso, os zagueiros Marcelo Djian e Álvaro, o lateral Baiano, os meias Gilberto Silva e Ramón e a dupla de ataque Guilherme-Marques será fundamental para a campanha do primeiro semestre. O único desfalque grave, na opinião do técnico, foi Valdo, que seguiu para o Grêmio. "Mas o time está com o mesmo padrão de jogo e com novas opções, como o Rodrigo, que chuta muito bem de fora da área e tem várias outras qualidades", disse. Até quinta-feira, o treinador tinha uma dúvida na escalação. Se quisesse ser mais ofensivo, o meio de campo teria dois volantes e a estréia de Rodrigo, atuando na armação ao lado de Ramón. Mas Levir optou por um esquema mais conservador: além de Gilberto Silva e Djair, Cleisson também aparece como volante no meio e Rodrigo fica no banco.