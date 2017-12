Atlético-MG faz planos para 2002 Dirigentes e comissão técnica do Atlético-MG fizeram reunião na tarde desta terça-feira, dois dias após a desclassificação do Brasileiro, para definir o planejamento para a próxima temporada. O técnico Levir Culpi disse que os trabalhos começam logo após o ano novo, visando à estréia da equipe na Copa Sul-Minas, contra o Figueirense, dia 20 de janeiro, em Belo Horizonte. "Acredito que fizemos um bom trabalho em cinco meses de clube, já que ficamos entre os cinco primeiros colocados do Brasileiro desde o início da competição, e nossa intenção é dar continuidade a ele para buscar títulos, ainda no primeiro semestre de 2002", afirmou o treinador. Os dirigentes ficaram incumbidos de tentar renovações de contratos com vários jogadores que encerram seus compromissos com o clube agora em dezembro. A tarefa não será fácil em muitos casos. Por exemplo: o meia Valdo, dono do passe, tem proposta de um clube de Portugal, onde mora sua família; o zagueiro Álvaro, cujo passe pertence ao Las Palmas, está para ser negociado com uma equipe alemã; já o lateral Felipe, do Vasco, e o volante Djair, do Corinthians, podem ter de retornar aos seus times.