Atlético-MG fecha preparação e terá voltas de Leonardo Silva, Adilson e Otero

O Atlético-MG encerrou nesta terça-feira a preparação para encarar o Figueirense, na quarta, em Florianópolis. Sem maiores surpresas, o técnico interino Thiago Larghi indicou a escalação com os retornos do zagueiro Leonardo Silva, do volante Adilson e do meia Otero para o confronto de ida pela terceira fase da Copa do Brasil.

+ Gabriel exalta Figueirense e projeta jogo difícil para o Atlético-MG

+ Róger Guedes lamenta excesso de gols desperdiçados pelo Atlético-MG

O trio havia sido poupado da partida do último domingo, o empate por 1 a 1 com o Tupi, pelo Campeonato Mineiro. No entanto, trabalhou normalmente nesta terça, na Cidade do Galo, e deve retornar ao time titular. Pior para Iago Maidana, Arouca e Tomás Andrade, que voltam para o banco.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"É importante fazer um bom primeiro jogo para tentar encaminhar uma situação de classificação, sabendo daquilo que o adversário vem fazendo na temporada, que é um bom trabalho, mas também sabendo daquilo que nossa equipe pode fazer, da nossa evolução e do que a equipe vem demonstrando nos últimos jogos", declarou o goleiro Victor.

Larghi dividiu o treino do Atlético-MG em duas partes nesta terça. Na primeira, comandou um trabalho técnico, de passe, movimentação e finalização. Depois, os jogadores fizeram uma atividade tática, em que o interino indicou a escalação.

A tendência é que o Atlético-MG entre em campo com: Victor; Patric, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson e Elias; Róger Guedes, Erik e Otero; Ricardo Oliveira. Depois do treino, o elenco alvinegro embarcaria ainda no início da tarde desta terça para Florianópolis.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Cleiton

Laterais: Patric, Samuel Xavier e Fábio Santos

Zagueiros: Gabriel, Leonardo Silva e Iago Maidana

Meio-campistas: Arouca, Adilson, Elias, Tomás Andrade, Gustavo Blanco e Cazares

Atacantes: Róger Guedes, Erik, Otero, Luan, Carlos e Ricardo Oliveira