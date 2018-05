Atlético-MG festeja 1º lugar de grupo na Libertadores

BELO HORIZONTE - Classificado com uma rodada de antecedência para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Atlético Mineiro entrou em campo na noite de quinta-feira para garantir o primeiro lugar do Grupo 4 e atingiu o seu objetivo ao derrotar o venezuelano Zamora por 1 a 0, no Independência. Assim, o zagueiro Leonardo Silva comemorou o passo dado na luta pelo bicampeonato do torneio continental.

"Foi um jogo difícil, eles tinham chances de classificação e a gente queria vencer para ficar em uma boa classificação geral. Vamos aguardar qual será nossa posição e nos preparar para a próxima fase, que é muito difícil, para fazer uma boa campanha também", disse Leonardo Silva.

Para vencer o Zamora, o Atlético-MG contou mais uma vez com um gol marcado pelo atacante Jô, o seu quarto nesta Libertadores. O centroavante comemorou mais uma participação decisiva e destacou a importância do time garantir o primeiro lugar da chave.

"Ajudar o Atlético é sempre uma honra e, hoje, temos que parabenizar a equipe pela inteligência que teve, soube jogar para ser a primeira do grupo. Esses três pontos foram fundamentais para a gente decidir em casa nas próximas fases", destacou Jô.

Nas oitavas de final da Libertadores, o Atlético-MG terá pela frente o colombiano Atlético Nacional. Agora, porém, o time volta as suas atenções para a decisão do Campeonato Mineiro. Após empate por 0 a 0 no Independência, a equipe vai encarar o Cruzeiro no próximo domingo, às 16 horas, no Mineirão, e precisa de uma vitória para assegurar o tricampeonato estadual.