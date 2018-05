Atlético-MG festeja chance bem aproveitada pelos reservas A escalação de um time formado basicamente por reservas só valorizou ainda mais a vitória do Atlético por 5 a 1 sobre o Boa, domingo, no Independência, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Foi o que destacou o goleiro Victor, um dos três titulares escalados por Diego Aguirre, festejando o bom desempenho coletivo dos jogadores suplentes do elenco.