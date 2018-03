Atlético-MG fica sem opcões para o ataque Após sofrer duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG encara o Sport, amanhã, às 21h40, na Ilha do Retiro, em Recife, pela primeira rodada das quartas-de-final da Copa do Brasil. O técnico Celso Roth culpou a falta de opções no ataque alvinegro, depois que Alessandro se transferiu para o futebol do Kuwait e Kim e Paulinho se lesionaram, pelos dois maus resultados - derrotas para Coritiba e Ponte Preta. O treinador, que no jogo contra a Macaca escalou o armador Alexandre na frente, resiste à idéia de colocar em campo uma dupla de ataque formada por Guilherme e Fábio Júnior. Segundo Roth, os dois jogadores possuem as mesmas características. "Essa possibilidade existe, mas precisa ser treinada", disse hoje o treinador. "É uma situação mais difícil para dar certo pelas características dos jogadores e precisa, consequentemente, de mais treinamento, coisa que nós não temos tempo agora, pois estamos em cima de duas competições importantíssimas". Roth, porém, poderá ser obrigado a escalar a dupla, já que não conta com nenhum outro atacante no grupo que viajou para a capital pernambucana. Outra dúvida do técnico está no meio-campo. O volante Ferrugem será julgado nesta terça-feira (06) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão no jogo de ida contra o Naútico, pelas oitavas-de-final da competição. O jogador pode pegar uma pena de um a dois jogos de suspensão. No caso de pena máxima, Ferrugem desfalca o Galo na partida de amanhã. Se não puder contar com o jogador, Roth poderá ser obrigado a improvisar o zagueiro André Luiz no meio-campo ou abrir mão da formação com três volantes. O time fez hoje um treinamento no Estádio do Arruda.