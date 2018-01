Atlético-MG ganha clássico com Cruzeiro Diante de mais de 60 mil torcedores, o Atlético-MG derrotou o Cruzeiro por 2 a 0, neste domingo, no Mineirão, e assumiu a liderança do Campeonato Mineiro. O time do técnico Procópio Cardoso chegou aos 12 pontos ganhos em cinco partidas, a mesma pontuação da equipe cruzeirense, que perde no saldo de gols. Foi a quarta vitória atleticana seguida sobre o maior rival. No primeiro tempo, diante de um Cruzeiro apático, só deu Atlético. Com uma postura mais ofensiva, o time alvinegro abriu o placar aos 31 minutos. O meia Rodrigo Fabri cobrou falta pela direita, próximo à linha de fundo, e surpreendeu o goleiro Fábio. Três minutos depois, o lateral George cruzou da direita e encontrou Euller livre na entrada da pequena área. O atacante cabeceou com estilo para fazer 2 a 0 para o Atlético. Depois de marcar seu primeiro gol em um clássico mineiro, Euller não conseguiu segurar as lágrimas. "Chorei, faz parte, é a emoção", admitiu o atacante do Atlético. Na melhor oportunidade do Cruzeiro no primeiro tempo, o atacante Jean desperdiçou na frente de Danrlei. Na seqüência da jogada, a zaga do Atlético atrapalhou-se e a bola quase entrou. Na etapa final, os jogadores do Atlético não conseguiram manter o mesmo ritmo e o time passou a administrar o resultado. Apesar de melhor em campo, faltou força e determinação ao Cruzeiro para reverter o placar adverso. "Vamos lutar ainda porque não ganhamos nada", pregou Rodrigo Fabri após o jogo, em meio à euforia da torcida atleticana. Além de perder a liderança do Mineiro, o Cruzeiro ainda viu acabar seu aproveitamento 100% na temporada. "Não deixa de ser uma lição, mas vamos dar o troco no restante do campeonato", prometeu o técnico Levir Culpi. Acidente - Durante o segundo tempo da partida, um torcedor do Atlético caiu no fosso do Mineirão. Ele foi atendido no estádio e retirado de ambulância para o hospital. Resultados - Outros quatro jogos completaram a rodada deste domingo do Campeonato Mineiro: URT 2 x 1 Mamoré, Guarani 4 x 1 Valério, América-MG 3 x 1 Caldense e Democrata 1 x 1 Ituiutaba.