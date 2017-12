Atlético-MG ganha do Coritiba por 1 a 0 O Atlético-MG demorou seis rodadas, mas, enfim, venceu sua primeira partida no Campeonato Brasileiro. O time mineiro ganhou do Coritiba por 1 a 0, neste sábado, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, e chegou aos 8 pontos. Já o time paranaense tem 7 e já está há um mês sem vitória. A partida teve um primeiro tempo fraco tecnicamente, com as duas equipes mais preocupadas com a marcação. Por causa disso, o Coritiba, com Capixaba e Tuta bem marcados, fazia ligações diretas da sua defesa para o ataque. Sem sucesso. O Atlético dominou a maior parte do primeiro tempo, mas as melhores chances foram do Coritiba. Aos 42 e aos 43 minutos, quando Jucemar, em cobrança de falta, e Tuta, de cabeça, acertaram a trave. As equipes voltaram do intervalo com mais disposição. E aos 7 minutos, o Atlético abriu o placar. O zagueiro Gaúcho cobrou uma falta com força, a bola bateu no gramado e enganou o goleiro Fernando: 1 a 0. O gol obrigou o Coritiba a sair mais para o ataque. Com isso, a equipe esteve perto do empate, aos 23 e aos 26 minutos, em cobranças de falta de Jucemar. Apesar de aumentar a pressão, o ataque paranaense não conseguiu vencer a zaga atleticana. Depois do jogo, o técnico Antônio Lopes, resignado, criticou o futebol de sua equipe. "Não fizemos uma boa partida, levamos um gol de bola parada, não merecíamos nada melhor", disse o treinador do Coritiba.