Atlético-MG ganha do Vitória por 1 a 0 Com um gol de cabeça do atacante Guilherme, o Atlético-MG venceu o Vitória por 1 a 0, neste domingo, no Mineirão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o time mineiro terminou o primeiro turno em quinto lugar, com 38 pontos, a nove do líder Cruzeiro. Já os baianos ficaram com 27. Numa partida bastante disputada, o Atlético conquistou com dificuldades o resultado positivo, que deverá pesar na manutenção do técnico Marcelo Oliveira à frente da equipe. Depois de sufocar o Vitória nos primeiros 15 minutos, o Atlético cedeu espaço ao time do técnico Nelsinho Góes, que passou a dominar as ações ofensivas e levou perigo ao gol de Velloso. Mas foi o Atlético quem saiu na frente, aos 28 minutos. Após uma cobrança de escanteio, o atacante Guilherme cabeceou com liberdade para fazer 1 a 0. Na segunda etapa, apesar da insistência maior do Vitória em busca do empate, a partida continuou equilibrada e com várias oportunidades de lado a lado. Já nos acréscimos do árbitro Wilson Luiz Seneme, o atacante Fábio Júnior desperdiçou ótima oportunidade de ampliar para o time da casa, irritando a torcida atleticana que compareceu ao Mineirão. Parte dos torcedores passou a chamá-lo de "cruzeirense". Apesar do resultado positivo, o Atlético não conseguiu repetir a boa atuação da vitória sobre o Corinthians, na última quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, e os próprios jogadores reconheceram os erros. "Falhamos muito. Erramos muitos passes", avaliou o lateral-direito Michel.