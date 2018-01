Atlético-MG ganha e também é líder O Atlético-MG venceu hoje, por 3 a 0, o Rio Branco de Andradas, pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro e alcançou a liderança da competição ao lado do Cruzeiro. Os dois rivais estão com sete pontos ganhos em três partidas e possuem um saldo de cinco gols. O Ipatinga também tem sete pontos e saldo de quatro gols. Valdir, Alexandre e Rodrigão marcaram para o Galo. Sem a dupla titular de ataque, Marques e Guilherme, que foram poupados pelo técnico Abel Braga, por acusarem fadiga muscular, o Atlético conseguiu um expressivo resultado no Sul de Minas. Aos nove minutos do primeiro tempo, o centroavante Valdir recebeu um passe do companheiro de ataque Kim e abriu o marcador para o Galo. No segundo tempo, em outra boa jogada do jovem atacante Kim, o meio-campista Alexandre ampliou aos 15 minutos para a equipe alvinegra. O Atlético chegou ao terceiro gol, marcado pelo zagueiro Rodrigão, já nos acréscimos do árbitro Alício Pena Júnior. O time volta a jogar no meio da semana contra o Marcílio Dias, de Santa Catarina, pela Copa Sul Minas. No sábado, o Cruzeiro abriu a rodada do estadual goleando o América Mineiro por 4 a 1, no estádio Independência. A rodada do Mineiro teve ainda outros quatro jogos hoje: no Vale do Aço mineiro, o Ipatinga goleou o Vila Nova por 3 a 0; A URT venceu, por 1 a 0, o Mamoré, em Patos de Minas; Em casa, o Uberlândia derrotou, pelo mesmo placar, a Caldense, de Poços de Caldas e o Democrata foi a Divinópolis e venceu o Guarani, também por 1 a 0.