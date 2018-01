Atlético-MG ganha mais uma vez do Avaí e se classifica Atlético-MG jogou o suficiente para vencer o Avaí por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Mineirão, e avançar às quartas-de-final da Copa do Brasil. Com o resultado, o time alvinegro segue em busca do título inédito da competição nacional. Na próxima fase, enfrenta o Botafogo, que eliminou o Coritiba com um empate por 3 a 3, no Maracanã. A equipe mineira - que venceu a primeira partida, em Santa Catarina, por 2 a 0 - entrou em campo com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença. E não chegou a ser ameaçada pelo adversário, que parecia resignado com as remotas chances de classificação. Apesar do domínio atleticano, o placar não foi mexido no primeiro tempo. Mas aos seis minutos da etapa final o lateral Coelho fez grande jogada pela direita e cruzou para o atacante Galvão completar para as redes: 1 a 0 para o time alvinegro. O Atlético teve várias oportunidades para ampliar, mas faltou objetividade nas finalizações. O Avaí ainda perdeu o zagueiro Paulo Turra, expulso aos 16 minutos do segundo tempo. Com a classificação assegurada na Copa do Brasil, a preocupação do Atlético se volta para a primeira partida da decisão do Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro, no domingo. Após três anos, os dois maiores rivais do futebol de Minas voltam a se enfrentar numa final do Estadual. ?Agora vamos pensar nessa final, que vai tremer o Mineirão. Espero que a torcida atleticana compareça em maior número?, comentou Coelho, um dos destaques da vitória atleticana. ATLÉTICO-MG 1 x 0 AVAÍ Atlético-MG - Diego; Coelho, Lima, Marcos e Thiago Feltri (Luisinho Netto); Rafael Miranda (Germano), Bilu, Danilinho e Marcinho (Tchô); Éder Luís e Galvão. Técnico: Levir Culpi. Avaí - Eduardo Martini; Edílson, Fábio Fidélis e Paulo Turra; João Paulo, Marcos Vinícius, Pedro Ayub, Batista e Richardson (Rodrigo Félix), Evandro (Zaltron) e Marcelinho (Jandson). Técnico: Sérgio Ramirez. Gol - Galvão, aos seis minutos do segundo tempo. Árbitro - Rodrigo Martins Cintra (SP). Cartões amarelos - Rafael Miranda e Marcos Vinícius. Cartão vermelho - Paulo Turra. Público - 15.289 pagantes. Renda - R$ 155.742,50. Local - Mineirão, em Belo Horizonte.