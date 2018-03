Atlético-MG goleia Catuense e avança Em noite inspirada do atacante Alex Mineiro, que marcou três gols, o Atlético-MG goleou a Catuense por 5 a 1, nesta quarta-feira, no Mineirão, e garantiu passagem para a próxima fase da Copa do Brasil. Assim, o time mineiro conseguiu reverter uma situação difícil, já que havia sido derrotado por 4 a 2 na partida de ida, na Bahia. O próximo adversário enfrenta agora o Santo André. No primeiro tempo, diante de um público de mais de 30 mil pessoas, o Atlético fez o que precisava, abrindo uma vantagem de 2 a 0 no marcador. Os gols foram do volante Márcio Araújo, aos 11, e de Alex Mineiro, aos 24 minutos. Na etapa final, Alex Mineiro ampliou aos 15. Mas a resposta da equipe baiana foi imediata e o atacante Paulinho descontou dois minutos depois. O gol deu novo ânimo à Catuense, que passou a levar perigo ao gol de Eduardo. Só que Alex Mineiro provou que era mesmo o nome do jogo e balançou as redes novamente, aos 29 minutos, fazendo 4 a 1. Dez minutos mais tarde, o atacante Wagner assegurou a classificação ao marcar o quinto gol do Atlético, após de uma cobrança de falta do lateral-esquerdo Michel.