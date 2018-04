Atlético-MG goleia e afunda o Juventude na Série A

O Atlético-MG goleou o Juventude por 4 a 1, na noite deste sábado, no Mineirão, em partida válida pela 36.ª rodada do Brasileirão. A vitória afastou de vez a ameaça de rebaixamento. Agora, o objetivo do time do técnico Emerson Leão é uma vaga na Sul-americana. Já o time de Caxias do Sul, que continua com 38 pontos, está cada vez mais próximo da série B. Veja também Classificação Calendário / Resultados O Atlético-MG saiu na frente aos 19 minutos. Marcinho cobrou a falta que havia sofrido, na lateral esquerda do campo, e o zagueiro Leandro Almeida subiu mais que a defesa para marcar de cabeça. Dois minutos depois, o zagueiro Nunes, do Juventude, marcou pela primeira vez no Brasileirão 2007 e empatou o jogo, depois da cobrança de falta do meia Marcelo Costa. Aos 31 minutos, Marinho deu bom passe para Éder Luís, que chutou cruzado. O goleiro Michel fez boa defesa e jogou para escanteio. O jogo foi marcado por muitas faltas no primeiro tempo e as duas equipes não conseguiram criar grandes chances para marcar. O Atlético-MG errou muitos passes na saída de bola. Sem alterações, o Atlético-MG começou pressionando no início do segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Thiago Feltri chutou da meia esquerda e o arqueiro do Juventude fez boa defesa. O time de Caxias ainda realizou alguns ataques, mas o time mineiro foi superior e continuou atacando. Assim, o segundo gol surgiu aos 15 minutos. O lateral esquerdo Thiago Feltri, com a canhota, esperou o rebote de um cruzamento de Éder Luís - vindo da direita - e chutou da intermediária para o fundo das redes. Atlético-MG 4 Juninho; Coelho, Marcos, Leandro Almeida e Thiago Feltri; Xaves, Bilu (Renan), Gérson (Eduardo) e Marcinho; Marinho e Éder Luís Técnico: Emerson Leão Juventude 1 Michel Alves; Nunes, Danilo (Renan), Régis; Camazzola, Lauro (Fábio Baiano ), Marcelo Costa, Bruno , Renato ; Tiago Cavalcanti (Éber), Maicon Técnico: Beto Almeida Gols: Leandro Almeida, aos 19; Nunes, aos 21 minutos do primeiro tempo; Thiago Feltri, aos 15min; Marinho, aos 33, e Éder Luís, aos 46 minutos do segundo tempo Árbitro: Paulo César de Oliveira (SP) Renda: R$ 214.070,50 Público: 39.393 pagantes Estádio: Mineirão, Belo Horizonte Aos 33 minutos da etapa complementar, foi a vez de Marinho descer em velocidade, em um rápido contra-ataque. O atacante sofreu falta dentro da área e ele mesmo cobrou o pênalti e converteu o terceiro gol do Atlético-MG. Com a vitória garantida, o Atlético-MG ainda teve tempo para marcar mais um. Éder Luís foi lançado na esquerda, invadiu a área e tocou na saída do goleiro do Juventude. Após o término da partida, o meia Marcinho considerou justo o resultado. De acordo com ele, o Atlético-MG merece a permanência na série A do Brasileirão por tudo aquilo que o time fez dentro de campo durante o campeonato. "Agora é hora de pensarmos na sul-americana", afirmou. Na próxima rodada, o Galo recebe, no Mineirão, o desesperado Goiás, que empatou com o Corinthians e participa diretamente da luta para não cair. O Juventude vai até ao Maracanã para enfrentar o Fluminense. Após o término da partida, o auxiliar Valter José dos Reis, anunciou o término de sua carreira.