Atletico-MG goleia e garante vaga O Atlético-MG goleou o Marcílio Dias por 4 a 0 na noite desta quinta-feira, no estádio Independência, definindo a liderança do grupo B da Copa Sul-Minas, com 13 pontos, e a classificação às semifinais da competição. O Alvinegro poderá enfrentar o Cruzeiro, cuja vaga foi garantida na quarta-feira, com empate por 1 a 1 com o Paraná Clube, ou o Coritiba, que bateu o América por 2 a 1, tambem ontem, dentro de casa. Os destaques do time mineiro foram o lateral-direito Paulo César, com dois gols e grandes jogadas, e o atacante Marques, sempre perigoso e que também fez o seu. Com o resultado, a equipe catarinense, comandada pelo ex-jogador e ex-técnico atleticano Humberto Ramos, continuou na lanterna da chave, com apenas um ponto.