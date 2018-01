Atlético-MG goleia e Portuguesa elimina o São Paulo-AP nos pênaltis na Copa SP

O Atlético Mineiro não teve dó do Joinville e garantiu a classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta sexta-feira com uma goleada por 5 a 2, no estádio José Ferez, em Taboão da Serra (SP). Outros sete times também continuam vivos na competição.

A blitz feita pelo Atlético Mineiro deu resultado e em 15 minutos já vencia por 2 a 0. Alerrandro abriu o placar em um chute rasteiro e Bruno Roberto ampliou após tabelar na área. O Joinville esboçou uma pressão ao diminuir com Daniel Soares, aos 31, mas levou um balde de água fria aos 43, quando Wenderson acertou o ângulo do goleiro Nicolas.

A classificação atleticana ficou ainda mais encaminhada aos três minutos do segundo tempo, quando Anderson Cordeiro fez o quarto. O Joinville diminuiu com um golaço de João Pedro, aos 18 minutos, e teve um gol anulado na sequência. Assim como na etapa inicial, o Atlético Mineiro acabou com a reação do adversário. Anderson Cordeiro roubou a bola de Richard e finalizou na saída do goleiro.

Após vencer o Bahia por 1 a 0, o Taubaté vai reencontrar o Palmeiras na terceira fase depois de caírem no mesmo grupo. Situação parecida vive o Água Santa, que eliminou o Ceará e encara o Vasco. Red Bull Brasil, Coritiba e Goiás também passaram.

No estádio do Canindé, em São Paulo, a Portuguesa vencia por 1 a 0 até os 39 minutos do segundo tempo, quando sofreu o empate do São Paulo-AP. Nos pênaltis, a equipe da capital paulista venceu por 4 a 2 e na terceira fase vai enfrentar o América-MG, que eliminou o Santo André.

Confira os resultados desta sexta-feira pela 2.ª fase da Copa São Paulo:

Volta Redonda-RJ 0 x 1 Red Bull Brasil-SP

Coritiba-PR 2 x 1 Aimoré-RS

Joinville-SC 2 x 5 Atlético-MG

Ceará-CE 0 x 2 Água Santa-SP

Bahia-BA 0 x 1 Taubaté-SP

Goiás-GO 2 x 1 Trindade-GO

Santo André-SP 0 x 1 América-MG

Portuguesa-SP (4) 1 x 1 (2) São Paulo-AP