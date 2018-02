Atlético-MG goleia e se classifica Provando que atravessa uma ótima fase, o atacante Guilherme foi o destaque da goleada do Atlético-MG, que nesta quarta-feira venceu por 4 a 0 a Caldense, no Mineirão, garantindo uma vaga nas oitavas-de-final da Copa do Brasil. Guilherme, mesmo com febre, foi o autor de três gols, todos de cabeça. ?Acho que eu nunca tive um começo de ano tão bom na minha carreira. Espero que continue assim." Na etapa inicial, o Atlético, que venceu a primeira partida em Poços de Caldas, por 1 a 0, e precisava apenas de um empate, jogou o suficiente para abrir uma vantagem de dois gols. No primeiro, aos 12 minutos, o meia Lúcio Flávio cruzou da direita e Guilherme, livre na área, cabeceou para fazer 1 a 0. Aos 30 minutos, após uma falha do goleiro Marcelo, Guilherme, novamente de cabeça, concluiu para o gol vazio. Na volta do intervalo, o Atlético aumentou o ritmo e chegou ao terceiro gol aos 15 minutos, numa bela jogada do atacante Alessandro. Ele conduziu a bola na entrada da área e acertou um chute forte, no ângulo esquerdo do gol adversário. Dez minutos depois, Guilherme escorou de cabeça um escanteio cobrado da esquerda e fez 4 a 0. Ficha Técnica: Atlético-MG: Velloso; Cicinho (Alex), Scheidt, André Luiz e Marquinhos; Hélcio, Genalvo, Alexandre e Lúcio Flávio; Guilherme e Alessandro. Técnico: Celso Roth. Caldense: Marcelo; Mauro (Renato), Marcelo Uberaba e Ronaldinho; Wesley, Cláudio (Alex Rossi), Clayton, Nenê Miranda e Alisson; Toinzé (Roni) e Gustavinho. Técnico: Leandro Campos. Gols: Guilherme aos 12 e aos 30 minutos do primeiro tempo. Alessandro aos 15 e Guilherme aos 25 minutos do segundo tempo. Árbitro: Alício Pena Junior. Cartão amarelo: Alexandre. Público: 6.201 pagantes. Renda: R$ 29.087,00. Local: Mineirão.