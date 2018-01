Atlético-MG goleia Fortaleza de virada Com dois gols de Marques, um em cada tempo, de Euller e Fábio Júnior na etapa final, o Atlético Mineiro derrotou por 4 a 1 o Fortaleza, no Estádio Castelão, de virada, nesta quarta-feira. O gol do time cearense foi marcado por Amaral, no primeiro tempo. O Fortaleza vinha de cinco jogos invicto na Série A do Campeonato Brasileiro. Já Atlético estava há duas partidas sem vitórias. No primeiro tempo sem cartão amarelo, o jogo foi igual. As chances foram empatadas: quatro para cada lado. Os goleiros Bosco e Danrlei foram bastante exigidos. O primeiro gol saiu aos 24 minutos, quando o lateral direito Amaral, de 17 anos, numa jogada individual a partir do meio-campo driblou quatro adversários e colocou na saída de Danrlei. O gol de empate do Atlético foi marcado dez minutos depois, quando Marques completou jogada de Fábio Júnior. Os dois times voltaram para o tempo final sem alterações. O treinador Hélio dos Anjos reclamou das falhas na saída de bola do Fortaleza no primeiro tempo e que acabaram proporcionando a derrota da equipe nordestina. Marques virou o placar aos oito minutos, meio sem jeito, finalizando cruzamento de Luís Mário. Hélio dos Anjos apostou em Clodoaldo, que entrou aos 16 minutos no lugar de Marcos Denner para tentar a vitória. Mas foi Euller, que entrou no lugar de Luís Mário, que marcou aos 26 o terceiro gol do Atlético. Clodoaldo aos 30 ainda carimbou o travessão de Danrlei numa cobrança de falta. Aos 42 minutos, Erandir foi expulso por jogada violenta. Fábio Júnior fechou a goleada por 4 a 1 já nos acréscimos, aos 48 minutos.