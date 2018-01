Atlético-MG goleia na primeira vitória O Atlético-MG não teve dificuldades para golear nesta quarta-feira o Democrata-SL, por 4 a 0, no Mineirão. O Galo conquistou a sua primeira vitória em casa no Estadual e soma agora seis pontos ganhos em três partidas disputadas. A equipe de Sete Lagoas permanece com três pontos, após quatro jogos. Reforçado do armador Renato e do atacante Quirino, que estavam na Seleção Brasileira Sub-20, o time atleticano não deu chances ao adversário. Nos 45 minutos iniciais, o atacante foi o principal destaque, marcando dois gols. Aos 13 minutos, Quirino aproveitou cruzamento da esquerda e, de cabeça, fez 1 a 0 para a equipe alvinegra. Quatro minutos depois, o Democrata teve a chance de empatar, mas Danrlei defendeu o pênalti cobrado pelo atacante Helbert. O Galo continuou pressionando e aos 38 minutos, Renato acertou o travessão do gol adversário. Aos 45, novamente Quirino ampliou numa jogada de oportunismo, após falha do goleiro Marcelo Bonan. Na etapa final, depois de perder duas grandes oportunidades para marcar, o atacante Euller recebeu um passe do companheiro Quirino e, livre, fez 3 a 0, aos 12 minutos. O volante Ataliba selou a goleada marcando o quarto, aos 21. Liderança - No outro jogo da abertura da rodada, o Villa Nova venceu a Caldense por 2 a 1, em Poços de Caldas. Com o resultado, o time de Nova Lima assumiu momentaneamente a liderança do Campeonato Mineiro, com nove pontos ganhos em quatro jogos.