Atlético-MG goleia no primeiro jogo-treino de 2010

Em preparação para as competições de 2010, o Atlético Mineiro venceu nesta quinta-feira o seu primeiro jogo-treino da temporada. Na Cidade do Galo, a equipe dirigida pelo técnico Vanderlei Luxemburgo goleou o Villa Nova, da primeira divisão mineira, por 5 a 1.

Na primeira parte da atividade, o Atlético-MG venceu por 4 a 1. A formação titular foi escalada com: Carini; Coelho, Benítez, Werley e Leandro; Jonílson, Correa, Ricardinho e Evandro; Muriqui e Diego Tardelli.

Aos 23 minutos, Muriqui abriu o placar ao completar cruzamento de Coelho. O segundo gol contou com a participação dos dois jogadores. Aos 28, Muriqui passou para Coelho, que fez 2 a 0 com um chute rasteiro.

O terceiro gol do Atlético-MG foi marcado aos 30 minutos por Diego Tardelli, que tocou no canto esquerdo da meta adversária após passe de Jonílson. Aos 34, em rápido contra-ataque, Tardelli deu assistência para Muriqui marcar o seu segundo gol no jogo-treino. No final do primeiro tempo, Fabinho diminuiu para o Villa Nova.

Na etapa final, Vanderlei Luxemburgo aproveitou para observar os reservas e colocou em campo a seguinte formação: Aranha; Carlos Alberto, Samuel, Sheslon e Wellington Saci; Jataí (Giovanni), Fabiano, Júnior e Renan Oliveira; Marques e Pedro Paulo (Alessandro). O ritmo do jogo-treino diminuiu e Renan Oliveira marcou o único gol do segundo tempo, definindo a vitória do Atlético-MG por 5 a 1.