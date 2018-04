Atlético-MG goleia o Betim por 4 a 1 em último jogo-treino

BELO HORIZONTE - O Atlético-MG venceu, nesta quinta-feira, o seu último jogo-treino antes da estreia no Campeonato Mineiro, domingo, contra o Cruzeiro. Na Cidade do Galo, o time alvinegro recebeu o Betim (antigo Ipatinga) e goleou por 4 a 1, completando a rodada de testes com quatro vitórias sobre times do interior.

Nesta quinta, Leonardo Silva foi poupado, com dores musculares, e deu lugar a Gilberto Silva. Na frente, Araújo foi mantido, atuando não apenas pela direita, mas se revezando pelas pontas com Bernard. Cada um desses dois marcou uma vez.

Depois, quando Cuca começou a fazer alterações, Alecsandro foi um dos que entrou, substituindo Araújo. Atuando ao lado de Jô, o ex-vascaíno fez o terceiro. Depois, Leleu marcou o quarto. Robert descontou.

O Atlético começou o jogo treino com Victor; Marcos Rocha, Réver, Gilberto Silva e Júnior César; Pierre, Leandro Donizete, Araújo, Ronaldinho Gaúcho e Bernard; Jô. Na segunda etapa, atuaram os reservas: Giovanni; Carlos César, Jemerson, Rafael Marques e Richarlyson; Serginho, Rosinei, Morais e Nikão; Alecsandro e Neto Berola.