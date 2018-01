Atlético-MG goleia o Figueirense O Atlético Mineiro teve uma estréia muito acima da expectativa no Campeonato Brasileiro de 2005. Mesmo sem jogar muito mais que o adversário, o time do técnico Tite goleou o Figueirense por 4 a 1 na tarde deste sábado, no Mineirão. O jogo estava empatado por 1 a 1 até os 34 minutos do segundo tempo, quando em cinco minutos, os mineiros conseguiram marcar três gols e estabelecer a vitória. O Atlético começou muito mal. Marcou um gol - com Ataliba, aos 25 minutos do primeiro tempo - mas sofreu o empate ainda no primeiro tempo, com Rodrigo. O time foi para os vestiários vaiado pela torcida. No segundo tempo os problemas continuaram até que Euller, aos 34 conseguiu desempatar numa jogada individual. Dois minutos depois, Rodrigo Fabri faz 3 a 1 num chute de fora da área e, aos 39, Fabio Jr marca o quarto em posição duvidosa. Na próxima rodada, o Atlético enfrenta a Ponte Preta em Campinas. O Figueirense recebe o Flamengo.