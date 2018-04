Atlético-MG goleia o Goiás e ajuda o Corinthians

No jogo de despedida de sua torcida, diante de mais de 42 mil torcedores presentes, o Atlético-MG goleou o Goiás na noite desta quarta-feira por 4 a 1, no Mineirão, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Veja também: Classificação Calendário / Resultados O time mineiro, com o triunfo, ficou mais perto da vaga da Copa Sul-Americana no ano que vem. A equipe goiana, por sua vez, com o resultado negativo, permanece na zona de rebaixamento, com 42 pontos, em 17.º lugar. O Galo chegou aos 52 pontos, na 10.ª posição da tabela. A vitória atleticana acabou favorecendo o Corinthians, que perdeu em casa para o Vasco, por 1 a 0. O time paulista soma 43 pontos, em 16º lugar. No primeiro tempo, as duas equipes se lançaram ao ataque em busca do resultado positivo. O time da casa, mais organizado em campo, abriu o marcador aos 24 minutos. Após cruzamento da esquerda de Éder Luís, o seu companheiro de ataque, Marinho, subiu mais do que a defesa goiana e fez 1 a 0. Mas em uma falha da defesa alvinegra, quatro minutos depois, o Goiás empatou. A zaga atleticana errou ao tentar fazer a linha de impedimento e o meio-campista Harison marcou, também de cabeça. Atlético-MG 4 Juninho; Coelho (Eduardo), Leandro Almeida, Marcos e Thiago Feltri; Xaves (Renan), Bilu , Marcinho (Gérson) e Danilinho; Éder Luís e Marinho Técnico: Emerson Leão Goiás 1 Harlei, Ernando, Amaral e André Leone; Vitor; Cléber Goiano, Fábio Bahia, Harison, Paulo Baier (Felipe) e Chiquinho (Fabiano Oliveira); Fabrício Carvalho (Rinaldo) Técnico: Márcio Araújo Gols: Marinho, aos 24; e Alisson, aos 28 minutos do primeiro tempo; Danilinho, aos 30, Marinho, aos 34, e Éder Luís, aos 48 minutos do segundo tempo Árbitro: Djalma José Beltrami Teixeira (RJ) Renda: R$ 222.024,50 Público: 40.743 pagantes Estádio: Mineirão, Belo Horizonte Na segunda etapa, apesar da disposição da equipe do técnico Márcio Araújo, o Atlético era mais determinado nas ações ofensivas e consolidou a vitória. Aos 30 minutos, o meia-atacante Danilinho aproveitou um rebote na área adversária e fez 2 a 1. Quatro minutos depois, Danilinho, de primeira, fez uma bela assistência para Marinho, que, novamente de cabeça, marcou o terceiro. Já nos acréscimos do árbitro, Éder Luís fechou o placar: 4 a 1, para a alegria dos torcedores atleticanos. Na última rodada, o Atlético-MG enfrenta o Palmeiras, e uma vitória, além de poder lhe garantir na Sul-Americana, poderá favorecer o maior rival, Cruzeiro, que disputa contra o time paulista por vaga na Copa Libertadores. "Agora é profissionalismo, vamos fazer de tudo para ganhar, independente de querm for favorecido", disse o zagueiro e capitão Marcos. Já Danilinho não foi tão incisivo. "Tudo pode acontecer nesse jogo." O técnico Leão preferiu alfinetar o Timão. "Parece que o Corinthians nem fez a parte dele. Tem que pagar."