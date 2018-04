Atlético-MG goleia o URT e assume a vice-liderança

O Atlético-MG goleou o URT por 4 a 0 neste domingo, no Independência, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Mineiro. O time alvinegro foi a 16 pontos e agora está apenas um atrás do líder Cruzeiro, que tem um jogo a menos. Os visitantes caíram para o oitavo lugar, com sete.

O técnico Levir Culpi contou para esta partida com o retorno de Marcos Rocha e Lucas Pratto, que estavam fora da equipe desde fevereiro por lesão. E a dupla recuperada teve participação decisiva no triunfo da equipe com um gol cada.

O Atlético-MG encontrou dificuldades para furar a retranca adversária e abriu o placar apenas aos 42 minutos da etapa inicial. Lucas Pratto tocou para Luan, que mandou uma bomba do bico da área em diagonal, sem chances para o goleiro Giuliano: 1 a 0.

Na volta do intervalo, Marcos Rocha recebeu passe de calcanhar de Carlos, invadiu a área e tocou na saída do goleiro para ampliar. A pressão do time alvinegro continuou e Lucas Pratto marcou o terceiro. Ele aproveitou cruzamento de Luan e cabeceou para as redes. No quarto, os atleticanos contaram com uma ajuda do adversário. Patric tentou tocar para Luan e Dudu, do URT, mandou a bola contra o próprio gol.

Os comandados de Levir Culpi agora se preparam para entrar em campo pela Libertadores em busca dos primeiros pontos. Na quarta-feira vão a Bogotá para enfrentar o Santa Fé, pela terceira rodada. Os colombianos lideram o Grupo 1 com seis pontos. O URT volta a campo pelo Mineiro no domingo, quando recebe a Caldense.