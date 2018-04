Atlético-MG goleia São Paulo e pega Santos na Copa SP

BARUERI - O Atlético-MG goleou o São Paulo por 5 a 1, neste sábado, em Barueri, e garantiu vaga na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, o clube mineiro vai desafiar na quarta-feira o atual campeão Santos, que se classificou mais cedo ao derrotar o Taboão da Serra por 3 a 0.

Enquanto o Santos está com aproveitamento 100% e tem o melhor ataque da competição, com 24 gols marcados, o Atlético-MG também está invicto. O time mineiro já jogou seis vezes, com cinco vitórias e um empate, e segue vivo em busca de seu quarto título na história da Copa SP.

Na fase inicial, o Atlético-MG goleou o Aracruz (ES) por 5 a 1, depois teve dificuldade para fazer 1 a 0 no Holanda (AM) e, por fim, empatou com o Nacional (SP) por 1 a 1. Na segunda fase, fez 2 a 0 sobre o Aquidauanense (MS). Aí, goleou o Flamengo de Guarulhos (SP) por 5 a 0.

Agora, foi a vez do São Paulo. O Atlético-MG abriu 2 a 0 no começo, com Mateus Nolasco, aos 10 minutos, e Carlos, aos 29. Na segunda etapa, houve uma tentativa de reação são-paulina, quando Ty diminuiu aos cinco. Mas o time mineiro soube explorar bem os contra-ataques.

Assim, o Atlético-MG chegou à goleada com os gols de Yago, aos 21, Eduardo, aos 31, e Dodô, aos 38 minutos. Agora, o desafio atleticano será contra o atual campeão Santos. A outra semifinal será definida neste domingo, com Inter x Fluminense e Corinthians x Paraná.