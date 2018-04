Atlético-MG goleia São Paulo por 4 a 1 e avança na Copa Libertadores

BELO HORIZONTE - O Atlético Mineiro voltou a surpreender o São Paulo nesta quarta-feira. Desta vez, não teve pena do rival e goleou por 4 a 1 diante de sua torcida, no Estádio Independência. Com a vitória no jogo de ida por 2 a 1, os mineiros encerraram o confronto com o placar agregado de 6 a 2, assegurando com folga a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores.

Jô e Ronaldinho foram os maestros do time atleticano, que ampliou sua invencibilidade no reformado Independência para 33 jogos. O primeiro marcou três gols, enquanto Ronaldinho brilhou com assistências e jogadas de efeito, principalmente no segundo tempo, quando o Atlético já tinha praticamente assegurada a vitória. Sem oferecer resistência, o São Paulo contou com o retorno de Luis Fabiano, autor do gol de honra nesta noite.

Após eliminar o São Paulo, o Atlético poderá fazer mais um confronto brasileiro nas quartas de final. O time do técnico Cuca aguarda o duelo entre Palmeiras e Tijuana para conhecer seu próximo adversário. Os dois times empataram sem gols no jogo de ida, no México. A partida da volta, no Pacaembu, será disputada na próxima terça-feira.

O JOGO

Atlético e São Paulo viveram uma inversão de papéis nesta noite. Apesar da vantagem conquistada na ida, o time mineiro não relaxou e impôs forte ritmo durante todo o jogo. Nem parecia que entrava em campo em vantagem. Do outro lado, o São Paulo fazia atuação lenta e apática, como se não precisasse vencer por dois gols de diferença para ficar com a vaga nas quartas de final.

Neste cenário, o Atlético não demorou para exibir a mesma intensidade apresentada no Independência nos demais confrontos desta Libertadores. Logo aos 2 minutos Ronaldinho já acertava o travessão em cobrança de falta. Sem reação, Rogério Ceni fez golpe de vista.

Seguindo o mesmo padrão exibido no Morumbi, de atenta marcação e saída de bola veloz, o time da casa abriu o placar aos 17 minutos. Diego Tardelli acionou Bernard, que parou na marcação. Jô, no rebote, bateu colocado nas redes.

Insatisfeito com a vantagem ampliada, o Atlético quase anotou o segundo aos 30. Ronaldinho lançou em profundidade e Jô, mesmo marcado, conseguiu desviar para o gol. Rogério Ceni defendeu no reflexo. Quatro minutos depois, Tardelli raspou a cabeça na bola e desperdiçou grande chance. Bola passou rente à trave de Ceni.

O Atlético ia empilhando chances na mesma razão de sua velocidade. As investidas eram cada vez mais fulminantes. Aos 36, Jô disparou pela esquerda até a linha de fundo e cruzou para Bernard, livre na área, bater forte no gol. Ceni não defendeu, mas Tolói fez o desvio em cima da linha.

Desestabilizado, o São Paulo só conseguiu ameaçar aos 25 em finalização perigosa de Ganso, após cruzamento de Carleto. Victor fez grande defesa. A distância entre os dois times se refletia nas chances de gol. O Atlético exibia 11 finalizações, contra apenas duas dos visitantes no início do segundo tempo.

A etapa final seguiu o mesmo roteiro do primeiro tempo. Aos 5, o Atlético acertou o travessão, desta vez com Jô. O mesmo atacante voltou a marcar aos 17, no mesmo minuto do seu gol na etapa inicial. Ele recebeu passe de Marcos Rocha e, com calma, mandou para as redes.

Sem perder o fôlego, o Atlético anotou o terceiro no minuto seguinte. Em lance despretensioso, Réver deu um balão da defesa em direção à zaga rival. Tolói recuou mal de cabeça para Rogério e Tardelli interceptou o lance, mandando de cobertura sobre o goleiro são-paulino direto para o gol.

Incansável, o time da casa voltou à carga aos 24 minutos, quando Ronaldinho recebeu pela esquerda e, com direito a olhadinha para o lado oposto, deu passe preciso para Jô só completar para as redes. Era o terceiro gol do atacante.

Enquanto o Atlético exibia forte volume de jogo, o São Paulo seguia mostrando fragilidades, principalmente no meio-campo. Mesmo assim, conseguiu descontar o placar aos 31. Luis Fabiano contou com rebote de Victor para empurrar para as redes, em lance que começou na finalização de longe de Carleto.

Mas a reação são-paulina parou por aí. E o time de Ney Franco sacramentou sua segunda eliminação seguida em apenas três dias - foi derrotado pelo Corinthians na semifinal do Paulistão, no domingo.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 4 x 1 SÃO PAULO

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Réver, Gilberto Silva e Richarlyson; Pierre, Leandro Donizete (Josué), Ronaldinho Gaúcho, Bernard (Luan); Diego Tardelli (Rosinei) e Jô. Técnico: Cuca.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Paulo Miranda (Silvinho), Rafael Toloi, Edson Silva e Carleto; Wellington, Denilson (Ademilson), Douglas, Jadson (Maicon) e Paulo Henrique Ganso; Luis Fabiano. Técnico: Ney Franco.

GOLS - Jô, aos 17 minutos do primeiro tempo. Jô, aos 17 e aos 24, Diego Tardelli, aos 18, e Luis Fabiano, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Denilson, Leandro Donizete, Jadson, Diego Tardelli, Ronaldinho, Maicon.

CARTÕES VERMELHOS - Rosinei e Carleto.

ÁRBITRO - Roberto Silvera (Fifa/Uruguai).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).