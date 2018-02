Atlético-MG goleira o Guarani pelo Campeonato Mineiro O Atlético-MG goleou neste sábado o Guarani por 4 a 0, , no estádio Farião, em Divinópolis, e continua na disputa pela classificação às semifinais do Campeonato Mineiro. Com o resultado, o Galo subiu provisoriamente da nona para a quarta posição na tabela do Estadual, com oito pontos ganhos. É a primeira vez que o time do técnico Levir Culpi entra na zona de classificação para a fase seguinte do Mineiro. O Guarani permanece com oito pontos, em sexto lugar, mas com um jogo a mais. No jogo que abriu a 6ª rodada, a equipe alvinegra conquistou seu segundo triunfo no campeonato com um futebol mais objetivo, principalmente nos 45 minutos finais. O Atlético abriu o marcador no final do primeiro tempo. O volante Éder Luís acertou o canto direito do goleiro Fernando e fez 1 a 0. Aos oito minutos da etapa final, o atacante Galvão aproveitou um contra-ataque para ampliar. Galvão foi substituído posteriormente por Vanderlei, que entrou e deixou sua marca, aos 41 minutos. Após um chute do meia Marcinho na trave, ele cabeceou livre para fazer 3 a 0. A goleada foi completada por Marcinho, que recebeu de Vanderlei e marcou o quarto gol atleticano. Neste domingo, o destaque é o clássico entre o líder isolado Cruzeiro, com 10 pontos, e o vice-lanterna América-MG, que soma apenas quatro pontos em cinco partidas disputadas. Outros quatro jogos completam a rodada: Democrata-SL x Ituiutaba; Rio Branco x Caldense; Villa Nova x Ipatinga e Tupi x Democrata-GV.