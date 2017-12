Atlético-MG heróico bate o Figueirense O Atlético Mineiro conquistou uma vitória heróica nesta quinta-feira sobre o Figueirense, em Florianópolis, por 1 a 0, mas continua na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A. Em crise, o Figueirense voltou a tropeçar nos seus próprios erros e acumulou a 11.ª derrota na competição, com o mesmo número de pontos (19) que o adversário da noite. A derrota veio a ampliar a crise no Figueirense que não soube aproveitar o fator casa, a vantagem de atuar todo o segundo tempo com um jogador a mais, além de ter desperdiçado um pênalti. Já o Atlético caracterizou-se pela determinação e valentia ao conter o forte ímpeto do desesperado time catarinense. Sufocados pela necessidade de sair da zona de rebaixamento, Figueirense e Atlético sustentaram dificuldades na articulação de jogadas no primeiro tempo, com ligeiro domínio da equipe mineira. Com posse de bola, o Atlético mostrou consciência na criação até abrir vantagem na bola parada. Aos 17, Catanha subiu para escorar para o fundo da rede um escanteio. O Figueirense, então, despertou. Aos 22, o lateral Michel Bastos levantou a torcida ao cobrar uma falta quase perfeita. Edmundo também marcou aos 26, mas teve o gol anulado pelo auxiliar Rogério Rolim, que viu falta do atacante no goleiro Bruno. O Figueirense criou boas jogadas no restante do período, mas pecou pela ansiedade nas finalizações. A vantagem numérica - Fábio Baiano foi expulso no início do segundo tempo - animou o Figueirense que desperdiçou o empate, aos oito, em cobrança de pênalti de Michel Bastos que o goleiro Bruno defendeu. Sob pressão, o time mineiro se fechou na defesa, arriscando-se nos contra-ataques com Marques e Catanha se revezando nas investidas. A blitz catarinense contra a defesa mineira foi constante, mas a eficiência defensiva atleticana foi fundamental para segurar o resultado. Mérito para o goleiro Bruno, substituto de Danrlei, que com personalidade e defesas brilhantes foi um dos melhores do time mineiro na partida.