Atlético-MG informa que mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para decisão

Preocupado apenas com a Copa do Brasil, o Atlético-MG divulgou na noite deste sábado a primeira parcial da venda de ingressos para o primeiro jogo da decisão contra o Grêmio, quarta-feira, às 21h45, no estádio do Mineirão.

Com a venda aberta apenas para sócio-torcedor, 30.301 bilhetes foram comercializados. Já não há mais ingressos para os setores Roxo Superior e Laranja Inferior. As vendas continuam ao longo da semana, com preços que variam entre R$ 50 e R$ 450.

Enquanto o time titular se prepara para o duelo decisivo, uma equipe reserva viajou para Recife e fez o último treino neste sábado antes do duelo contra o Santa Cruz, domingo, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante Fred, que não pode jogar a Copa do Brasil por já ter defendido o Fluminense nesta edição da competição, deve ser o único titular em campo. Outra novidade é a presença do lateral-direito Marcos Rocha, recuperado de lesão na coxa direita.

"É um jogo muito importante não só para mim, mas para os outros jogadores que vão entrar, é uma oportunidade de mostrar o trabalho. A gente sabe que está no final da temporada, temos um jogo importante na quarta-feira, pela Copa do Brasil, e o futebol é muito dinâmico. Quem jogar no domingo pode ter a oportunidade de jogar na quarta-feira, então é importante apresentar um bom trabalho para ganhar a confiança do treinador", destacou Marcos Rocha.

O Atlético-MG ocupa a quarta colocação no Brasileiro, com 61 pontos, dez a menos do que o líder Palmeiras. O time que entrará em campo neste domingo deve contar com: Giovanni; Marcos Rocha, Jesiel, Leonardo Silva e Leonam; Rafael Carioca, Lucas Cândido, Clayton, Cazares e Hyuri; Fred.