Atlético-MG inicia 2016 com vitória por 3 a 0 sobre o Schalke 04

O início da temporada de 2016 para o Atlético Mineiro foi de encher o torcedor de esperança. Nesta quarta-feira, o time alvinegro derrotou o Schalke 04, da Alemanha, por 3 a 0, no estádio Lockhart, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, em sua estreia na Florida Cup, competição amistosa disputada por nove clubes de cinco países (Brasil, Alemanha, Estados Unidos, Colômbia e Ucrânia).

Mesmo com apenas 10 dias de treinamento com o técnico uruguaio Diego Aguirre desde que voltou de férias, o Atlético mostrou força para bater o rival alemão, que está no meio da temporada europeia - o Campeonato Alemão está na pausa de inverno e volta no próximo dia 22. Fez um gol logo no início, sentiu a falta de ritmo de jogo e por isso sofreu pressão do Schalke 04, mas aguentou firme e marcou mais dois na parte final do segundo tempo, pouco depois de ver o goleiro Victor defender mais uma cobrança de pênalti na carreira.

Com o time considerado titular - Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Luan e Giovanni Augusto; Thiago Ribeiro e Lucas Pratto -, o Atlético fez um bom primeiro tempo. Logo aos sete minutos, Leonardo Silva marcou de cabeça o seu 25.º gol pelo clube. Depois, pressão do Schalke 04, que chegou a mandar uma bola na trave com Max Meyer, aos 10, e a cabecear perto da meta de Victor pouco antes do intervalo.

Para a segunda etapa, Aguirre fez duas trocas no Atlético e o Schalke 04 mudou sete jogadores. Mesmo assim, o time alemão continuou melhor. Os mineiros só melhoraram a partir dos 20 minutos, depois de mais quatro substituições - entre elas as entradas dos estreantes Erazo (zagueiro), Cazares e Hyuri (meias). Aos 32, Victor brilhou mais uma vez ao defender um pênalti cometido por Edcarlos e cobrado por Geis.

A estrela de Victor só fez o time crescer em campo e a vitória foi consolidada com mais dois gols em apenas dois minutos. Aos 35, Patric fez um belo gol após jogada pelo meio. Aos 37, o lateral-esquerdo Lucas Cândido acertou um belo chute, com a perna direita, no ângulo esquerdo alto do goleiro do Schalke 04.

No domingo, o Atlético encerra a sua participação na Florida Cup contra o Corinthians, em Boca Raton. Já o Schalke 04 fez sua segunda partida na competição amistosa - bateu o Fort Lauderdale Strikers no último domingo por 2 a 0 - e volta para a Alemanha nesta quinta-feira.