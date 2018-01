Atlético-MG insiste com recurso no STJD A diretoria do Atlético-MG informou nesta sexta-feira, por meio de uma nota oficial, que o clube entrará com um pedido de "reconsideração" da decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, que indeferiu o pedido de impugnação da partida contra o Cruzeiro. Os dirigentes atleticanos reivindicam os pontos do jogo, alegando que o atacante Márcio Nobre atuou com documentação irregular. "De acordo com documento em poder do clube, o STJD já decidiu questões fundamentado na observância do que determinam os ofícios circulares da CBF. Razão pela qual o Atlético entende que o seu pedido é consistente", diz a nota oficial, pela qual o Atlético "estranha a negativa liminar do seu pedido, tendo em vista que todos os recursos semelhantes que deram entrada no STJD foram levados a julgamento". O presidente do Atlético, Ricardo Annes Guimarães, reforçou a posição do departamento jurídico do clube. "O jogador Márcio Nobre está irregular. Eu tenho essa convicção."