Atlético-MG já prepara seu listão Jogadores e comissão técnica do Atlético-MG reapresentarem-se hoje para iniciar os preparativos para a disputa do Supercampeonato Mineiro, a partir de 19 de maio, e iniciar as mudanças para o segundo semestre. Os dirigentes devem anunciar, nos próximos dias, uma lista com dispensas de atletas e a redução de salários de parte do elenco. O técnico Levir Culpi, mantido no cargo, pede a contratação de jogadores jovens e não tão conhecidos, dentro da política de contenção de custos.