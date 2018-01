Atlético-MG joga completo no Mineirão Procurando se reabilitar da derrota para o Goiás, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, o Atlético estréia domingo na segunda fase do Mineiro contra o Rio Branco, no Mineirão, às 17h, pelo Grupo A. O técnico Abel Braga disse que não fará qualquer mudança no time, que jogará completo contra a equipe de Andradas. Há 11 anos a equipe alvinegra não perde para o Rio Branco. América e Caldense, no estádio Independência, e Vila Nova e Mamoré, em Nova Lima, completam a rodada no domingo.