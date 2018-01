Atlético-MG joga desfalcado em Porto Alegre O Atlético-MG enfrenta o Grêmio neste sábado, às 18 horas, no estádio Olímpico, em Porto Alegre, tentando se recuperar da derrota no clássico com o Cruzeiro, na última rodada do Brasileiro. Com 60 pontos ganhos, o time mineiro está em 5º lugar no campeonato. O técnico Marcelo Oliveira definiu a equipe que começará jogando com o zagueiro André Luiz no lugar de Luiz Alberto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Paulinho na vaga de Alex Alves, que sofreu fraturas de nariz e malar por causa da cotovelada do zagueiro Edu Dracena, do Cruzeiro. Ele deverá promover também o retorno de Juninho ao time titular, em substituição a Márcio Araújo. O meia Lúcio Flávio garante que a derrota para o Cruzeiro não irá atrapalhar o objetivo do Atlético na reta final do Brasileirão. "É importante manter o alvo e correr atrás do objetivo, que, pelas condições da competição, é a vaga na Libertadores do ano que vem", explicou.