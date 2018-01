Atlético-MG joga desfalcado no Paraná O Atlético-MG enfrenta o Atlético-PR nesta quarta-feira à noite, no estádio Joaquim Américo, em Curitiba, pela Copa Sul-Minas. Já classificado, o time mineiro estará sem dois de seus principais jogadores: o goleiro Velloso e o atacante Guilherme, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Como o Atlético-MG está garantido nas semifinais da Sul-Minas, o técnico Abel Braga também pode poupar outros jogadores, como o lateral Ronildo, que está se recuperando de uma gripe. Apesar desses problemas, o Atlético desmente a possibilidade de jogar em Curitiba com um time misto, numa maneira de facilitar as coisas para a equipe paranaense como deseja a sua torcida. É que, perdendo para o Atlético-PR, os mineiros evitariam um confronto com o rival Cruzeiro nas semifinais e enfrentariam o Coritiba. "Não há nada disso. Nosso objetivo é sempre a vitória", garantiu o meia Lincoln. "Quem diz uma coisa dessas não conhece o Atlético Mineiro", afirmou Abel Braga. Para a vaga de Velloso, o treinador definiu que entra o goleiro Kléber, que estaria sendo pretendido pelo América. O substituto de Guilherme é o atacante Valdir. Ronildo pode dar lugar ao ex-lateral do Corinthians Edson. Marques está garantido na frente. Além do Atlético e do Cruzeiro, que também joga nesta quarta-feira à noite, o outro clube mineiro que entra em campo pela Sul-Minas é o América. O time joga contra o Figueirense, às 19h20, abrindo a rodada dupla no estádio Independência, que será encerrada com Cruzeiro x Inter. Campeão da competição no ano passado, o América esteve mal neste ano e apenas cumpre tabela, já que não têm chances de classificação às semifinais. O técnico Procópio Cardoso, que prioriza agora o Campeonato Mineiro, deve colocar em campo a equipe reserva.