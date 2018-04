Atlético-MG joga em casa para avançar na Libertadores O Atlético Mineiro sabe que o simples fato de jogar em casa nesta quinta-feira, apoiado pela sua fanática torcida no estádio Independência, em Belo Horizonte, já é um grande passo para assegurar classificação às semifinais da Copa Libertadores. Os jogadores atleticanos, porém, alertaram que é preciso buscar a vitória sem afobação diante do Tijuana, do México, às 22 horas, e admitem usar de forma inteligente a vantagem de poder até empatar por 0 a 0 ou 1 a 1 neste confronto de volta das quartas de final, tendo em vista os dois gols marcados no duelo de ida, que terminou em 2 a 2.