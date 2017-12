Atlético-MG joga em clima de guerra A partida contra o Flamengo, neste domingo, às 16h em Ipatinga (MG), pelo Campeonato Brasileiro, está sendo encarada como uma verdadeira decisão pelos jogadores e comissão técnica do Atlético-MG. Faltando seis rodadas para o final da competição, o Galo enfrenta um adversário direto na luta contra o rebaixamento para a Série B. O time alvinegro está na zona de descenso, com 43 pontos, dois a menos que o adversário. "É um jogo decisivo. É o jogo da nossa vida, ou da nossa morte", resumiu o técnico Mário Sérgio. Após três rodadas, o Atlético volta a jogar em Minas e vai contar com o apoio do torcedor do Vale do Aço, que deverá lotar o Ipatingão. Dos cerca de 20 mil ingressos colocados à venda, 17 mil já haviam se esgotado na sexta-feira. O técnico não divulgou o time que começa jogando, o que prometeu fazer somente nos vestiários do Ipatingão. A principal dúvida está na ala direita, entre Wagner e Alessandro.