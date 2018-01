Atlético-MG joga em Patos de Minas O Atlético-MG enfrenta o Mamoré, neste sábado, às 16h, em Patos de Minas, em busca de uma vitória para manter-se com chances na disputa pelo Campeonato Mineiro, que este ano está sendo disputado por 13 equipes, em turno único e por pontos corridos. O Galo está oito pontos atrás do líder Cruzeiro e ocupa a quarta colocação, com 10 pontos em cinco jogos. O Mamoré é o vice-lanterna, tendo conquistado apenas quatro pontos em sete partidas. Apesar da necessidade de vitória, técnico Celso Roth decidiu poupar o volante Cleisson devido ao desgaste físico provocado pela seqüência de jogos. O time alvinegro goleou, por 4 a 0, o CRB, na última quarta-feira, em partida válida pela Copa do Brasil. O treinador cogitou poupar o atacante Guilherme, mas acabou desistindo da idéia. Outra novidade é a entrada de Alessandro no ataque, no lugar de Kim, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além dos três pontos fora de casa, o Atlético torce por um tropeço do Cruzeiro na rodada. O time celeste - que venceu o Galo no último sábado por 4 a 2 e tem 100% de aproveitamento na competição - enfrenta domingo o Rio Branco, em Andradas.